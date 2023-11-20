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Сегодня, 12:30

Конюшков о вызове на Матч звезд КХЛ: «Это заслуга моей семьи. Это будет их праздник»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Богдан Конюшков.
Фото ХК «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» прокомментировал вызов на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.

«Я думаю, что это приятный такой праздник прежде всего для моей семьи. Я позвал туда всю семью, мне за счастье будет разделить это время с ними. Думаю, что получу наслаждение и от хоккея, и от атмосферы, и от нахождения там, и от ощущения того, что родители на меня смотрят. Это заслуга их. Это будет их праздник», — сказал Конюшков.

ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря на новой «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей.

Богдан Конюшков. За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков
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4 Ак Барс 32 19 13 40
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5 СКА 31 18 13 36
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