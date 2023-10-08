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Сегодня, 15:46

Игрок СКА Хуснутдинов в ближайшее время может перейти в «Сочи»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Марат Хуснутдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Марат Хуснутдинов в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». В обратном направлении может проследовать хорватский форвард Борна Рендулич.

21-летний летом этого года форвард восстанавливался после операции. В этом сезоне летний хоккеист провел шесть матчей в КХЛ, не набрав очков.

Рендулич набрал 15 (9+6) очков в 15 матчах. Он выступает в «Сочи» первый сезон. С 2017-го по 2019 год форвард играл за «Витязь».

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2 Ак Барс 15 10 5 21
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4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сибирь 15 7 8 16
7 Авангард 14 7 7 16
8 Сал. Юлаев 14 7 7 14
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11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 13 3 10 8
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1 Торпедо 15 11 4 23
2 Локомотив 15 11 4 23
3 Сочи 15 10 5 20
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5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 Северсталь 14 7 7 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
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