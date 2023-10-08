Игрок СКА Хуснутдинов в ближайшее время может перейти в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Марат Хуснутдинов в ближайшее время может пополнить состав «Сочи». В обратном направлении может проследовать хорватский форвард Борна Рендулич.

21-летний летом этого года форвард восстанавливался после операции. В этом сезоне летний хоккеист провел шесть матчей в КХЛ, не набрав очков.

Рендулич набрал 15 (9+6) очков в 15 матчах. Он выступает в «Сочи» первый сезон. С 2017-го по 2019 год форвард играл за «Витязь».