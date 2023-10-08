«Адмирал» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке в воскресенье, 8 октября. Команда из Казани победила со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» забросил обе шайбы в первом периоде — отличились Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе «Адмирала» гол на счету Прохора Корбита.

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