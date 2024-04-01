Юров — о Ковальчуке: «Рад, что не раз выходил на лед биться против него»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал игру против форварда «Спартака» Ильи Ковальчука.

«Я следил за Ильей Ковальчуком в детстве. Он — легенда. Рад, что не один раз выходил на лед биться против него. Всегда приятно играть против таких легенд», — сказал Юров .