Сушинский назвал правильным подписание «Авангардом» контракта со Звягиным

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о назначении Сергея Звягина главным тренером омичей.

Контракт со специалистом подписан на два года — до конца сезона-2025/26. Со Звягина сняли приставку "исполняющий обязанности" и утвердили в роли главного тренера.

«Я думаю, что у Сергея есть хорошие шансы. Он поработал со многими тренерами, которые добивались хороших результатов. У него получилось в плей-офф поднять команду и довести хотя бы до седьмой игры. Я думаю, что, если бы это раньше произошло, то мог бы быть другой результат.

Руководство правильно сделало, что оставило Сергея, поэтому будем смотреть дальше. В любом случае один тренер не сможет выиграть, если у него не будет грамотной команды», — цитирует Сушинского liveresult.ru.

Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца 19 марта. Омский клуб вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии второго раунда.