Игрок «Автомобилиста» Мэйсек: «Я очень далек от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор»

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал, как проводит свободное время.

«Я очень далек от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, читаю книги, гуляю, поддерживаю форму. Сейчас читаю «Неустрашимое мужество» Стивена Эмброуза», — цитирует Мэйсека Legalbet.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 31-летний форвард провел за «Автомобилист» 61 игру, набрав 46 (23+23) очков. Хоккеист выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года.

«Автомобилист» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 62 матчей.