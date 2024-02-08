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Сегодня, 11:30

Игрок «Автомобилиста» Мэйсек: «Я очень далек от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор»

Алина Савинова
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал, как проводит свободное время.

«Я очень далек от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, читаю книги, гуляю, поддерживаю форму. Сейчас читаю «Неустрашимое мужество» Стивена Эмброуза», — цитирует Мэйсека Legalbet.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 31-летний форвард провел за «Автомобилист» 61 игру, набрав 46 (23+23) очков. Хоккеист выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года.

«Автомобилист» располагается на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 62 матчей.

Источник: https://legalbet.ru/news/napadayushij-avtomobilista-mejsek-ya-ochen-dalyok-ot/
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КХЛ
ХК Автомобилист
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 62 33 29 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 60 33 27 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 60 40 20 84
2 СКА 60 40 20 83
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 60 27 33 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 60 18 42 43
Результаты / календарь
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13.02
8.02 16:30
Авангард – Спартак
 - : -
8.02 16:30
Барыс – СКА
 - : -
8.02 18:00
Лада – Амур
 - : -
8.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
8.02 19:00
Локомотив – Адмирал
 - : -
8.02 19:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
8.02 19:30
Динамо Мн – ЦСКА
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