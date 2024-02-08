Борис Ротенберг прокомментировал высказывание тренера СКА Романа Ротенберга о Кравце

Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, считает, что сыну необходимо сдерживать эмоции при высказываниях на высоком уровне.

6 февраля «Авангард» дома обыграл СКА (9:5) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. На пресс-конференции после игры Ротенберг неоднократно обвинил главного тренера омского клуба Михаила Кравца в том, что тот дал установку своим игрокам намеренно причинять вред здоровью хоккеистов питерской команды.

«Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», — приводит ТАСС слова Бориса Ротенберга.

В среду «Чемпионат» сообщил, что «Авангард» обратился в СКА с призывом дать опровержение слов Ротенберга. Однако в пресс-службе питерских армейцев позже заявили, что клуб не получал никаких обращений от команды из Омска.