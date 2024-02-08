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Сегодня, 11:00

КХЛ приняла решение не наказывать Холодилина за эпизод с Толчинским

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по поводу эпизода в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (9:5), в котором форвард армейцев Сергей Толчинский получил травму после силового приема игрока омичей Никиты Холодилина.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Толчинский пропустит следующую игру команды, но игрок не выбыл до конца сезона.

Роман Ротенберг. «Убивать Толчинского было указанием Кравца». Ротенберг устроил огненную перепалку с тренером «Авангарда»

Источник: КХЛ
Сергей Толчинский
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 62 33 29 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 60 33 27 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 60 40 20 84
2 СКА 60 40 20 83
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 60 27 33 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 60 18 42 43
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Барыс – СКА
 - : -
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 - : -
8.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
8.02 19:00
Локомотив – Адмирал
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