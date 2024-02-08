КХЛ приняла решение не наказывать Холодилина за эпизод с Толчинским

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по поводу эпизода в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА (9:5), в котором форвард армейцев Сергей Толчинский получил травму после силового приема игрока омичей Никиты Холодилина.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Толчинский пропустит следующую игру команды, но игрок не выбыл до конца сезона.