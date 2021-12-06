Игорь Никитин: «Ненужные удаления дали «Сибири» кислород»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).

«Ненужные удаления сбили ритм игры. Дали «Сибири» кислород. В хорошей игре получилась нервная концовка. Учимся, двигаемся дальше.

Почему в третьем периоде отдаем инициативу? Я думаю, что здесь играют роль и физика, и психология. Психология идет за физикой, физика за психологией. Постоянно повторяем одни и те же ошибки. Наверное, через это нужно пройти. Другого рецепта я не вижу. Также не вижу смысла здесь оправдываться, это факт. Нужно работать.

Вызов игроков в сборную Россию? Нам еще три игры до перерыва предстоит провести, рано это обсуждать. Сборная — приоритет», — приводит слова тренера сайт КХЛ.