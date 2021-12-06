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Бабенко: «В очередной раз проиграли игру, наступая на одни и те же грабли»

22:20
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко дал комментарий по итогам игры регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

— В очередной раз проиграли игру, наступая на одни и те же грабли. Невынужденные потери в своей зоне, неправильные решения. Не забиваем те шансы, которые есть, которых и так много. И пропускаем тоже не совсем нужные голы.

— Вы, наверное, знали, что «Северсталь» выпустит молодого голкипера. Своим нападающим вы давали рекомендации больше бросать?

— Мы своим нападающим из игры в игру даём эти рекомендации, потому что мы очень мало бросаем. Для того, чтобы бросать, нужно захотеть. Видимо, у нас не все очень сильно хотят, или их устраивает своя статистика.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/news/kommentarii-po-igre-glavnykh-trenerov-khk-severstal-i-khk-vityaz/

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Иван Шитик все материалы автора
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