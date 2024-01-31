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31 января, 21:55

ЦСКА победил «Торпедо» и вышел в плей-офф, «Спартак» уступил «Локомотиву»: результаты матчей КХЛ 31 января

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

31 января, среда

«Барыс» — «Авангард» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3.
Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — Мишуров.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
31 января. Астана. Барыс-Арена.

«Трактор» — «Автомобилист» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Да Коста — 14 (Журавлев, Хрипунов), 28:43 — 0:1. Шабанов — 23 (Яруллин, Ткачев), 34:40 — 1:1.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Фукале — Аликин (Галкин, 65:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (8+6+12+5) — 45 (14+15+10+6).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ЦСКА — «Торпедо» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Воронин — 8 (Конюшков, Бокун), 2:42 — 0:1. Светлаков — 8 (Слепышев, Барабоша), 9:02 — 1:1. Окулов — 14 (бол., Нестеров, Григоренко), 38:21 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Дитц), 48:35 — 3:1. Кирсанов — 2 (Ларионов), 59:45 — 3:2.
Вратари: Федотов — Гуска (57:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+10+11) — 34 (11+9+14).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
31 января. Москва. «ЦСКА Арена».

«Куньлунь» — «Витязь» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кэмпбелл — 5 (Макмиллан, Челиос), 30:17 — 1:0. С. Фу — 10 (Оттенбрайт), 55:51 — 2:0.
Вратари: Джурасик — Дорожко (56:38).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 25 (7+14+4) — 36 (10+11+15).
Судьи: Наумов, Оленин.
31 января. Мытищи. Арена Мытищи.

«Сочи» — «Динамо» Минск — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Феоктистов — 2 (Грэм), 4:57 — 1:0. Хэмилтон — 3 (Пышкайло), 10:30 — 1:1. Попов — 10 (Криштоф, Корягин), 30:58 — 2:1. Чебыкин — 5 (Попов), 44:17 — 3:1. Пышкайло — 4, 55:37 — 3:2.
Вратари: Бердин — Фергюсон (Колосов, 31:36, 58:36).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 17 (4+9+4) — 35 (11+11+13).
Судьи: Акузовский, Кочетов.
31 января. Сочи. ДС Большой.

«Спартак» — «Локомотив» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Голдобин — 34 (Порядин, Морозов), 24:02 — 1:0. Полунин — 13 (мен., Красковский, Сергеев), 37:15 — 1:1. Гернат — 6 (Рафиков), 38:20 — 1:2.
Вратари: Кареев (58:34) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (8+5+7) — 40 (14+16+10).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
31 января. Москва. Мегаспорт.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 59 18 41 43
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