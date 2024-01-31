ЦСКА победил «Торпедо» и вышел в плей-офф, «Спартак» уступил «Локомотиву»: результаты матчей КХЛ 31 января
31 января, среда
«Барыс» — «Авангард» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Шестаков — 12, 16:39 — 1:0. Гуляев — 4 (Прохоркин, Юрчо), 26:59 — 1:1. Прохоркин — 14 (Чмыхов, Рейнгардт), 30:15 — 1:2. Бойков — 5 (п.в., Жафяров), 59:13 — 1:3.
Вратари: Паскуале (58:34 — 59:13) — Мишуров.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (16+10+7) — 34 (7+16+11).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
31 января. Астана. Барыс-Арена.
«Трактор» — «Автомобилист» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Да Коста — 14 (Журавлев, Хрипунов), 28:43 — 0:1. Шабанов — 23 (Яруллин, Ткачев), 34:40 — 1:1.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Фукале — Аликин (Галкин, 65:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (8+6+12+5) — 45 (14+15+10+6).
Судьи: Белов, Оскирко.
31 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
ЦСКА — «Торпедо» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Воронин — 8 (Конюшков, Бокун), 2:42 — 0:1. Светлаков — 8 (Слепышев, Барабоша), 9:02 — 1:1. Окулов — 14 (бол., Нестеров, Григоренко), 38:21 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Дитц), 48:35 — 3:1. Кирсанов — 2 (Ларионов), 59:45 — 3:2.
Вратари: Федотов — Гуска (57:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+10+11) — 34 (11+9+14).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
31 января. Москва. «ЦСКА Арена».
«Куньлунь» — «Витязь» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кэмпбелл — 5 (Макмиллан, Челиос), 30:17 — 1:0. С. Фу — 10 (Оттенбрайт), 55:51 — 2:0.
Вратари: Джурасик — Дорожко (56:38).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 25 (7+14+4) — 36 (10+11+15).
Судьи: Наумов, Оленин.
31 января. Мытищи. Арена Мытищи.
«Сочи» — «Динамо» Минск — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Феоктистов — 2 (Грэм), 4:57 — 1:0. Хэмилтон — 3 (Пышкайло), 10:30 — 1:1. Попов — 10 (Криштоф, Корягин), 30:58 — 2:1. Чебыкин — 5 (Попов), 44:17 — 3:1. Пышкайло — 4, 55:37 — 3:2.
Вратари: Бердин — Фергюсон (Колосов, 31:36, 58:36).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 17 (4+9+4) — 35 (11+11+13).
Судьи: Акузовский, Кочетов.
31 января. Сочи. ДС Большой.
«Спартак» — «Локомотив» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Голдобин — 34 (Порядин, Морозов), 24:02 — 1:0. Полунин — 13 (мен., Красковский, Сергеев), 37:15 — 1:1. Гернат — 6 (Рафиков), 38:20 — 1:2.
Вратари: Кареев (58:34) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (8+5+7) — 40 (14+16+10).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
31 января. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|59
|37
|22
|79
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|58
|35
|23
|72
|6
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|7
|Лада
|60
|29
|31
|71
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|59
|23
|36
|58
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|59
|18
|41
|47
|12
|Барыс
|58
|19
|39
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|40
|19
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|59
|37
|22
|80
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|59
|30
|29
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|5.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -