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Сегодня, 13:10

Ларионов — после получения приза лучшему тренеру «Серебряная лань»: «Я люблю футбол иногда больше, чем хоккей»

Игорь Ларионов получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2023 года
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2023 года по версии спортивных журналистов. Награду наставнику хоккейного клуба вручил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Журналисты молодцы. У этого приза большая история. Для меня большая честь поздравить Игоря Николаевича. Это выдающийся хоккеист. Он уже как тренер завоевывает награды. Желаю ему успехов и удачи», — сказал Семин.

«Огромное спасибо Юрию Павловичу Семину за то, вручил эту награду. Для меня это большая честь. Я люблю футбол иногда больше, чем хоккей. Вдохновлялся отношением футболистов к игре. Для меня это большая награда. При всех условиях, в которые мы попали, мы должны делать игру интересней. Это заставляет с таким трофеем двигаться дальше», — сказал Ларионов.

Ежегодная национальная премия «Серебряная лань» учреждена Федерацией спортивных журналистов России. По итогам голосования представителей спортивной прессы ее вручают десятке сильнейших российских спортсменов, лучшей команде и лучшему тренеру.

(Сергей Жуков)

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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