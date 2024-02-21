Ларионов — о плей-офф КХЛ: «Исходя из личного опыта, неважно, с кем играешь»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о потенциальном сопернике в плей-офф КХЛ.
«Локомотив»? У нас с ними 2:2 по серии в сезоне. Исходя из личного опыта, неважно с кем играешь. Они играют стабильно, в своем стиле. Мы в НХЛ дважды выбивали первую сеянную команду в плей-офф. Здесь очень важно быть готовым делать чуть больше, чем в начале. Вы видели нашу игру со СКА, разницу особо не увидели. Нужно выиграть и настроение поменяется", — сказал Ларионов.
«Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах. Нижегородцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против ЦСКА (24 февраля) и «Лады» (26 февраля).
(Сергей Жуков)
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|36
|29
|80
|6
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|32
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|71
|8
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|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
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|66
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