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Сегодня, 13:05

Ларионов — о плей-офф КХЛ: «Исходя из личного опыта, неважно, с кем играешь»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о потенциальном сопернике в плей-офф КХЛ.

«Локомотив»? У нас с ними 2:2 по серии в сезоне. Исходя из личного опыта, неважно с кем играешь. Они играют стабильно, в своем стиле. Мы в НХЛ дважды выбивали первую сеянную команду в плей-офф. Здесь очень важно быть готовым делать чуть больше, чем в начале. Вы видели нашу игру со СКА, разницу особо не увидели. Нужно выиграть и настроение поменяется", — сказал Ларионов.

«Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах. Нижегородцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против ЦСКА (24 февраля) и «Лады» (26 февраля).

(Сергей Жуков)

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 65 20 45 47
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21.02 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 - : -
21.02 19:30
Ак Барс – Локомотив
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