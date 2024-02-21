Ларионов — о плей-офф КХЛ: «Исходя из личного опыта, неважно, с кем играешь»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о потенциальном сопернике в плей-офф КХЛ.

«Локомотив»? У нас с ними 2:2 по серии в сезоне. Исходя из личного опыта, неважно с кем играешь. Они играют стабильно, в своем стиле. Мы в НХЛ дважды выбивали первую сеянную команду в плей-офф. Здесь очень важно быть готовым делать чуть больше, чем в начале. Вы видели нашу игру со СКА, разницу особо не увидели. Нужно выиграть и настроение поменяется", — сказал Ларионов.

«Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах. Нижегородцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против ЦСКА (24 февраля) и «Лады» (26 февраля).

(Сергей Жуков)