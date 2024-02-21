«Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 21 февраля. Матч пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Для жителей Башкортостана трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начало эфира — 18.45 по местному времени.

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