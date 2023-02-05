«Сибирь» в овертайме обыграл «Адмирал»
«Сибирь» обыграла «Адмирал» (2:1, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отметился Тэйлор Бек. У гостей отличился Николай Чебыкин. Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард «Сибири» Алексей Яковлев.
«Сибирь» с 77 очками занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами располагается на 7-й строчке Востока.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бек — 16 (бол., Мерфи, Бутузов), 23:16 — 1:0. Чебыкин — 11 (бол., Шулак, Горшков), 48:59 — 1:1. Яковлев — 2, 62:34 — 2:1.
Вратари: Красоткин — Хомченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (8+14+7+0) — 27 (11+8+8+0).
Судьи: Гофман, Спирин.
5 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
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|4
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|35
|25
|78
|5
|Динамо М
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|В
|П
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|Сибирь
|60
|36
|24
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12.02
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
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