«Сибирь» в овертайме обыграл «Адмирал»

«Сибирь» обыграла «Адмирал» (2:1, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отметился Тэйлор Бек. У гостей отличился Николай Чебыкин. Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард «Сибири» Алексей Яковлев.

«Сибирь» с 77 очками занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами располагается на 7-й строчке Востока.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бек — 16 (бол., Мерфи, Бутузов), 23:16 — 1:0. Чебыкин — 11 (бол., Шулак, Горшков), 48:59 — 1:1. Яковлев — 2, 62:34 — 2:1.

Вратари: Красоткин — Хомченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (8+14+7+0) — 27 (11+8+8+0).

Судьи: Гофман, Спирин.

5 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.