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Сегодня, 14:56

«Сибирь» в овертайме обыграл «Адмирал»

Виктория Кравченко
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«Сибирь» обыграла «Адмирал» (2:1, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отметился Тэйлор Бек. У гостей отличился Николай Чебыкин. Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард «Сибири» Алексей Яковлев.

«Сибирь» с 77 очками занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами располагается на 7-й строчке Востока.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бек — 16 (бол., Мерфи, Бутузов), 23:16 — 1:0. Чебыкин — 11 (бол., Шулак, Горшков), 48:59 — 1:1. Яковлев — 2, 62:34 — 2:1.

Вратари: Красоткин — Хомченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (8+14+7+0) — 27 (11+8+8+0).

Судьи: Гофман, Спирин.
5 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

ХК Адмирал
ХК Сибирь
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1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 60 36 24 77
2 Ак Барс 59 33 26 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
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5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 - : -
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Куньлунь – Ак Барс
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