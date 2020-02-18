Игорь Горбенко: «Галиев и Азеведо сыграют с «Авангардом»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча с «Авангардом». Игра пройдет сегодня, начало — в 19.00 (мск).

Отметим, что в воротах казанцев ожидается появление Тимура Билялова, а серебряный призер МЧМ-2020 Даниил Журавлев близок к возвращению в строй.

— Галиев и Азеведо вернутся сегодня в состав. Единственное — Олег Ли травмирован. Журавлев работает, но пока еще на лед не выходил. Надеемся, что к плей-офф он будет полностью готов.

Мы не думаем о том, что можем сегодня оформить победу в Восточной конференции. Нам надо обыгрывать «Авангард», и все. Хоккей между нашими командами интересный, все игры были напряженными. Сегодня будет матч системных команд. И, конечно, это хорошая реклама для КХЛ.

Гарипов будет в воротах «Авангарда»? Не знаю, насчет приципиальности, просто есть вратарь, которого нужно обыграть. В прошлом матче не получилось, будем стараться в этом.

Сегодня будет то же самое, что и в прошлых встречах с «Авангардом». У Омска — закрытая и системная команда. Тяжело их оборону взламывать, они много бросков блокируют. Ключевыми будут дисциплина и агрессия. Плюс нельзя терять шайбу, очень быстрое у «Авангарда» нападение. Моментально бежит в контратаку. Нужно будет быстрее принимать решения, чтобы выходить из-под давления.