Игнатьев прокомментировал победу «Куньлуня» над ЦСКА

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев высказался о победе над ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 ОТ.

«Мы провели очень эмоциональный матч в Казани, счет не отражал того, что было на льду. Казань была солиднее, но мы держались неплохо. Сегодня мы выбрали другую модель игры и, если смотреть на игру, мы сделали все правильно.

Не вырастет ли у команды «корона» после четырех побед? За всю команду не могу ответить, там двадцать человек. Надеюсь, что нет, ничего же не произошло. Это всего пять игр. Но эти победы на старте сезона помогут команде. Мы предлагаем, парни делают и видят, что это работает», — приводит слова Игнатьева сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.

В следующем матче ЦСКА на домашнем льду сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет 13 сентября. Днем ранее «Куньлунь» на выезде встретится с «Локомотивом».