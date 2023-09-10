Голкипер «Куньлуня» Смит считает, что Федотов не виноват в пропущенных ЦСКА шайбах

Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф», — приводит ТАСС слова Смита.

Также он отметил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов не виноват в пропущенных командой шайбах.

«Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах», — добавил хоккеист.

«Куньлунь» набрал 8 очков и возглавил турнирную таблицу Западной Конференции. ЦСКА идет на третьей позиции, имея в активе 5 очков. 13 сентября армейцы сыграют с московским «Динамо», «Куньлунь» днем ранее встретится с «Локомотивом».