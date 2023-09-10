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Сегодня, 19:32

Федоров — о поражении от «Куньлуня»: «Все по делу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении армейцев от «Куньлуня» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:3 ОТ.

«Куньлунь» с победой, все по делу. По нашей команде можно сказать, что у нас не получился второй период. Играли в третьем периоде в зоне соперника, имели все шансы выйти вперед в счете, но этого не случилось. Хорошо начали овертайм, но где-то не добежали, не забрали шайбу после отскока», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.

В следующем матче ЦСКА на домашнем льду сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет 13 сентября. Днем ранее «Куньлунь» на выезде встретится с «Локомотивом».

Источник: КХЛ
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА в овертайме проиграл «Куньлуню»

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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 ЦСКА 5 2 3 5
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
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1 Металлург Мг 4 3 1 7
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3 Ак Барс 4 3 1 6
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10.09 16:00
Куньлунь – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
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