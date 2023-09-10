Федоров — о поражении от «Куньлуня»: «Все по делу»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении армейцев от «Куньлуня» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:3 ОТ.

«Куньлунь» с победой, все по делу. По нашей команде можно сказать, что у нас не получился второй период. Играли в третьем периоде в зоне соперника, имели все шансы выйти вперед в счете, но этого не случилось. Хорошо начали овертайм, но где-то не добежали, не забрали шайбу после отскока», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.

В следующем матче ЦСКА на домашнем льду сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет 13 сентября. Днем ранее «Куньлунь» на выезде встретится с «Локомотивом».