Тренер «Торпедо»: «Ноль заброшенных шайб сегодня — это несправедливо»

И.о. главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

«Ноль заброшенных шайб сегодня — это несправедливо. Моменты были, чтобы вернуться в игру. «Локомотив» сегодня хорошо сыграл в обороне. А четыре пропущенных шайбы говорят о том, что у соперника были моменты в нашей зоне, которые мы позволили ему создать. Малое количество бросков по воротам несвойственно для «Торпедо». Но надо отметить, что и «Локомотив» не часто бросал по нашим воротам. Возможно, надо было быть более прагматичными. Не искать красивые решения, а бросать по воротам.

В любом случае, «Торпедо» должно играть в свой хоккей. И моментами сегодня эта игра прослеживалась. Хотелось бы, чтобы эта атакующая игра, наша визитная карточка, была на протяжении всего матча.

Сегодня во многих случаях наши хоккеисты принимали неверные решения. Шайба не держалась на клюшках наших игроков. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы посыпать голову пеплом и делать трагедию. Сегодня не тот матч, где не было положительных моментов.

Как принималось решение, кто будет исполнять обязанности главного тренера сегодня? Это решение Игоря Ларионова. Перед отъездом Игорь Николаевич всей команде сказал, что остаются три тренера, и что мы одна команда, что мы все вместе идем к той цели, которую мы наметили. Отсутствие главного тренера никак не изменило ни атмосферу, ни внутренний распорядок внутри команды», — цитирует тренера сайт КХЛ.