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Сегодня, 17:14

Никитин — о победе над «Торпедо»: «Не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в цело»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:0).

«Быстрая игра, в которой обе команды старались играть на встречных курсах. У нас это получилось лучше. Не скажу, что мы изучили игру «Торпедо» досконально. График игр не позволяет это сделать. Но наши хоккеисты выполнили те игровые нюансы, которые мы их просили выполнить.

Чем больше сегодня доволен — игрой в обороне или реализацией моментов? У меня уже давно нет таких комплексов. Не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в целом. И голы нужно забивать нападающим. Но игры разные бывают, иногда и счет скользкий, и матчи тяжелые. Поэтому мы давно отошли от оценки по количеству заброшенных или пропущенных шайб, мы анализируем и ищем плюсы и минусы во всех ситуациях», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/05/504990.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
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