Хуснутдинов: «Для себя отмечу, что цена ошибок в плей-офф очень высока»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после завершения серии с ЦСКА (3-4).

«Плей-офф КХЛ — бесценный опыт. Ребята сразу помогли. Для себя отмечу, что цена ошибок здесь очень высока. Нам чуть-чуть не повезло», — заявил Хуснутдинов.

СКА в пятый раз подряд проиграл ЦСКА серию в плей-офф. Московская команда обыграла питерцев в седьмом матче (3:0) финала Западной конференции и одержала победу в серии — 4-3.