Александр Волков: «Огромный опыт для нашей молодой команды»

Нападающий СКА Александр Волков подвел итоги седьмого матча серии финала плей-офф Западной конференции против ЦСКА (0:3, 3-4).

«Огромный опыт для нашей молодой команды. Через такие игры все учатся и становятся сильнее. У ЦСКА много опытных игроков, они тоже проходили через такие игры.

Нет отличий с НХЛ по подготовке к седьмому матчу. Хочу отметить профессиональную работу тренерского штаба и всего клуба. У нас все как в НХЛ. Настрой был запредельный. Получилось, как получилось», — заявил Волков.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу ЦСКА. Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург».