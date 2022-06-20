Агент Паремузов считает, что ФХР не должна вмешиваться в работу КХЛ

Хоккейный агент Сергей Паремузов считает, что ФХР не должна вмешиваться в работу КХЛ.

«Мое мнение по этому поводу очень простое: в нашем хоккее каждый должен заниматься своим делом. ФХР — сборной, ВХЛ, молодежными, региональными турнирами, а КХЛ — спортом высоких достижений, для чего она и была организована. Я не понимаю, почему ФХР, хоть и является, скажем так, акционером лиги, вмешивается в дела КХЛ? Это другая самостоятельная организация. Вот в лиге многие годы существовал лимит на легионеров в пять человек, и всех все устраивало. Но тут кому-то в ФХР, неизвестно почему, пришла в голову идея с тремя иностранцами — и ее продавили. Теперь новая идея», — цитирует Паремузова «РБ Спорт».

Ранее в ФХР предложили разделить участников КХЛ в регулярном чемпионате на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.