«Амур» заключил однолетнее соглашение с защитником Батыршиным

Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» подписал контракт с защитником Рафаэлем Батыршиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

35-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он выигрывал этот трофей с «Металлургом» и «Ак Барсом». Также в КХЛ Батыршин играл за «Витязь», «Сибирь», «Атлант», «Автомобилист» и «Сочи».

В сезоне-2021/22 защитник провел шесть матчей за «Рязань» в ВХЛ и набрал 2 (0+2) очка.