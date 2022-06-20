«Авангард» объявил о подписании Владимира Ткачева

«Авангард» объявил о подписании нападающего Владимира Ткачева.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Авангард» получит права на Ткачева из СКА в обмен на денежную компенсацию, которая составит 1000 рублей.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.

Отметим, что Ткачев провел две игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

Также в российской лиге он играл за такие клубы, как «Адмирал» и «Салават Юлаев». Всего в регулярном чемпионате КХЛ на счету Ткачева 254 матча, в которых он набрал 185 (62+123) очков.