Хоккеисты «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на серию плей-офф против СКА на поезде

«Торпедо» отправилось в Санкт-Петербург, где проведет первые 2 игры серии первого раунда плей-офф КХЛ против СКА, на поезде, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда выехала в Санкт-Петербург 28 февраля на поезде «Волга». Время в пути составит около 15 часов.

Первые матчи между СКА и «Торпедо» пройдут 1 и 3 марта.

По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ армейцы заняли второе место в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах. Нижегородцы финишировали седьмыми с 75 очками.