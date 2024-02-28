Терещенко считает, что «Локомотив» выбьет ЦСКА из Кубка Гагарина

Пятикратный чемпион России Алексей Терещенко считает, что «Локомотив» победит ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

«Созрел ли «Локомотив»? Да! Главные козыри ярославцев — главный тренер Игорь Никитин, великолепно знающий соперника и стабильная команда, много лет играющая вместе.

Еще одним преимуществом «Локомотива» считаю вратарскую линию, где Даниил Исаев явно сильнее Ивана Федотова. Не исключаю того, что, как и в прошлом сезоне, когда у «железнодорожников» были отличные шансы на успех, серия продлится все семь матчей и будет очень интересной. На данный момент отдам небольшое предпочтение ярославцам», — цитирует Терещенко «Спорт день за днем».

Первый матч серии состоится 29 февраля. Начало — в 19.00 мск.