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Хоккеисты «Амура» частично не получили зарплату за август

20:02
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Как сообщал «СЭ», у «Амура» могут начаться финансовые проблемы. В ближайшее время спонсоры клуба могут отказаться от выделения средств в прежнем объеме, что и раньше.

По информации РИА «Новости», хоккеистам хабаровского «Амура» частично не выплатили зарплату за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-19/20 предоставлены в лигу правительством Хабаровского края.

«Амур» занимает последнее место в Восточной конференции. В 11 матчах регулярного чемпионата хабаровская команда набрала 5 очков.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190927/1559218613.html

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