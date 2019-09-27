Хоккеисты «Амура» частично не получили зарплату за август
20:02
Как сообщал «СЭ», у «Амура» могут начаться финансовые проблемы. В ближайшее время спонсоры клуба могут отказаться от выделения средств в прежнем объеме, что и раньше.
По информации РИА «Новости», хоккеистам хабаровского «Амура» частично не выплатили зарплату за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-19/20 предоставлены в лигу правительством Хабаровского края.
«Амур» занимает последнее место в Восточной конференции. В 11 матчах регулярного чемпионата хабаровская команда набрала 5 очков.