Попугаев — о возвращении в хоккей: «Понял, что поторопился с решением уйти»

Нападающий «Сочи» Никита Попугаев в интервью «СЭ» объяснил, почему решил вернуться в хоккей. В сентябре 2021 года форвард объявил о завершении карьеры и стал блогером.

— Перед «Сочи» вы подписывали просмотровый контракт с «Амуром». Почему не задержались там?

— Да, я подписал просмотровый контракт с «Амуром», но туда так и не доехал. Возникли определенные трудности, и я не полетел на просмотр в Хабаровск. Потом агент сказал, что есть вариант с просмотром в «Сочи». Клуб дал мне шанс вернуться в КХЛ — очень благодарен ему за это.

— В «Сочи» вы согласились на минимальный контракт. Деньги вообще не имели значения при переговорах?

— О деньгах речь не шла. Прежде всего хотелось воспользоваться шансом на просмотровом контракте и вернуться в большой хоккей.

— Вы пропустили прошлый сезон. В какой момент пришло осознание, что хочется вернуться в хоккей?

— На самом деле, оно пришло почти сразу. Понял, что поторопился с решением уйти из хоккея. Очень скучал по игре. Хотел сразу же вернуться, но такой возможности не было. Может быть, это и к лучшему — надо было переосмыслить все, что происходило со мной.