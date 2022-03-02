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Сегодня, 15:38

«Плевать они хотели на наши клубы, им главное — деньги урвать». Щитов — об отъезде легионеров из России

Хоккеист Щитов заявил, что легионеры КХЛ оказались трусами
Роман Шишов
Корреспондент

Российский хоккеист Никита Щитов жестко высказался об отъезде легионеров из клубов КХЛ. По его словам, они оказались трусами.

«Я рад, что иностранцы валят, может, наконец-то некоторые менеджеры и руководители поймут, что те люди, к кому они прекрасно относились, ставили выше Русских (орфография авторская. — Прим. «СЭ») хоккеистов, на самом деле оказались трусами, — написал экс-защитник клубов КХЛ в Telegram-канале. — А если б КХЛ сама отказалась от услуг легионеров перед плей-офф, была бы, несомненно, в более выгодной ситуации, а сейчас в очередной раз будет оплевана иностранцами. Плевать они хотели на наши клубы, им главное — деньги урвать.

А вы мне тут пишете в комментах, нельзя спорт с политикой мешать, это они мешают спорт с политикой, Буре не допустили на заседание ИИХФ, ну а мы же хорошие, пусть вытирают ноги о нас".

Ранее стало известно, что американский нападающий Ник Шор расторг контракт с «Сибирью», нападающие Маркус Гранлунд и Джефф Плэтт, а также защитник Филип Ларсен покинули «Салават Юлаев».

Никита Щитов
Хоккей
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
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4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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