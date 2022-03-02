«Плевать они хотели на наши клубы, им главное — деньги урвать». Щитов — об отъезде легионеров из России
Российский хоккеист Никита Щитов жестко высказался об отъезде легионеров из клубов КХЛ. По его словам, они оказались трусами.
«Я рад, что иностранцы валят, может, наконец-то некоторые менеджеры и руководители поймут, что те люди, к кому они прекрасно относились, ставили выше Русских (орфография авторская. — Прим. «СЭ») хоккеистов, на самом деле оказались трусами, — написал экс-защитник клубов КХЛ в Telegram-канале. — А если б КХЛ сама отказалась от услуг легионеров перед плей-офф, была бы, несомненно, в более выгодной ситуации, а сейчас в очередной раз будет оплевана иностранцами. Плевать они хотели на наши клубы, им главное — деньги урвать.
А вы мне тут пишете в комментах, нельзя спорт с политикой мешать, это они мешают спорт с политикой, Буре не допустили на заседание ИИХФ, ну а мы же хорошие, пусть вытирают ноги о нас".
Ранее стало известно, что американский нападающий Ник Шор расторг контракт с «Сибирью», нападающие Маркус Гранлунд и Джефф Плэтт, а также защитник Филип Ларсен покинули «Салават Юлаев».
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|
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
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|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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|2.03
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|- : -
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