Хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку перед матчем против «Сибири» в свитерах с фамилией Амирова

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку перед первым матчем первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири» в свитерах с фамилией форварда команды Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Сегодня команда приготовила специальную акцию в знак поддержки нашего воспитанника Родиона Амирова, который проходит курс лечения.



Игроки выйдут на предматчевую раскатку в именных игровых джерси Амирова. Просим поддержать инициативу хоккеистов и поприветствовать их на трибунах «Уфа-Арены», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Instagram «Салавата Юлаева».

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» состоится сегодня, 2 марта, начало — в 17.00 (мск).

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.