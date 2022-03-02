Плэтт покинул «Салават Юлаев»

Форвард «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 36-летним белорусом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат.

В текущем сезоне Плэтт провел 40 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.