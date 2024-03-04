«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» повел со счетом 3-0 в серии до четырех побед. Следующий матч в Екатеринбурге пройдет 6 марта. Начало — в 17.00 мск.