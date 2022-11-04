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Сегодня, 12:21

Хмелевский отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые назвали СКА фаворитом сезона

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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые предрекли СКА победу в Кубке Гагарина.

«Эксперты, генменеджеры клубов назвали СКА главным фаворитом сезона? Хорошая команда. Посмотрим, как у них сложится сезон. Как мне уровень КХЛ после Северной Америки? Тяжелая лига. Многие люди думают, что сюда приезжают, чтобы забивать голы, улучшать статистику. Но здесь наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне. Здесь не только важна атака. Можно ли сравнить НХЛ с АХЛ? Не могу так сказать. В каждой лиге есть свои вещи, АХЛ — очень сложная лига. Что самое сложное в адаптации? Размер площадок. Например, в Уфе она у нас больше, чем здесь в Казани», — приводит слова Хмелевского Metaratings.ru.

Десять генеральных менеджеров клубов КХЛ назвали СКА потенциальным чемпионом сезона-2022/23. Пять человек считают главным фаворитом «Металлург», по два — ЦСКА и «Автомобилист».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Источник: https://metaratings.ru/news/forvarda-khmelevski-otreagiroval-na-mnenie-genmenedzherov-kkhl-kotorye-nazvali-ska-favoritom-sezona-1403964/
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КХЛ
ХК Салават Юлаев
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3 Динамо М 26 16 10 36
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6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 27 9 18 21
11 Сочи 23 3 20 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 26 17 9 37
2 Сал. Юлаев 25 15 10 35
3 Автомобилист 25 16 9 33
4 Сибирь 27 14 13 31
5 Адмирал 26 13 13 30
6 Авангард 26 12 14 27
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 26 11 15 25
10 Нефтехимик 25 10 15 21
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