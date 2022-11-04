Кулемин заявил, что пока трудно назвать победителя Кубка Гагарина
Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые предрекли СКА победу в Кубке Гагарина.
«Эксперты, генменеджеры клубов назвали СКА главным фаворитом сезона? Была первая игра сезона, все были в разной форме, и тяжело сказать. Будем видеть по сезону, как у СКА результат будет складываться. Как случился переход в «Салават Юлаев» и как удается держать высокий уровень? Тяжело сказать, как случился. Спасибо Виктору Николаевичу Козлову за приглашение. Счастлив, что оказался здесь, рад, что доверяют. Играю и получаю удовольствие, все складывается», — приводит слова Кулемина Metaratings.ru.
Десять генеральных менеджеров клубов КХЛ назвали СКА потенциальным чемпионом сезона-2022/23. Пять человек считают главным фаворитом «Металлург», по два — ЦСКА и «Автомобилист».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|25
|17
|8
|38
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|25
|16
|9
|35
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|26
|17
|9
|37
|2
|Сал. Юлаев
|25
|15
|10
|35
|3
|Автомобилист
|25
|16
|9
|33
|4
|Сибирь
|27
|14
|13
|31
|5
|Адмирал
|26
|13
|13
|30
|6
|Авангард
|26
|12
|14
|27
|7
|Ак Барс
|25
|11
|14
|26
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|25
|10
|15
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|4.11
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|4.11
|14:30
|
Трактор – Витязь
|- : -
|4.11
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -