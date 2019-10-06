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Хелука после расторжения контракта с «Барысом» перейдет в «Линчепинг»

00:14
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Нападающий Адам Хелука, ранее расторгнувший по обоюдному согласию контракт с «Барысом», близок к переходу в «Линчепинг», сообщает официальный сайт шведского клуба. Он подписал контракт до конца сезона.

Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка в 8 матчах регулярного чемпионата.

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