Хелука после расторжения контракта с «Барысом» перейдет в «Линчепинг»
00:14
Нападающий Адам Хелука, ранее расторгнувший по обоюдному согласию контракт с «Барысом», близок к переходу в «Линчепинг», сообщает официальный сайт шведского клуба. Он подписал контракт до конца сезона.
Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка в 8 матчах регулярного чемпионата.
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...