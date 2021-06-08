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Хартли стал лучшим тренером сезона КХЛ

20:46
Боб Хартли. Фото USA Today Sports
Боб Хартли. Фото USA Today Sports
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Боб Хартли признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона КХЛ.

Боб Хартли привел «Авангард» к первому Кубку Гагарина, и стал обладателем уникального тренерского достижения — он становился чемпионом во всех лигах, которых работал.

В регулярном чемпионате омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах.

В сериях плей-офф «Авангард» победил «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс» и ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485394.html

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