Виктор Гашилов назван лучшим судьей сезона-2020/21

Приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» получил Виктор Гашилов: в сезоне 2020/2021 он отработал 50 матчей в регулярном чемпионате и еще 13 — в плей офф, сообщает сайт лиги.

Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» стал Никита Шалагин, на счету которого в нынешнем сезоне — 69 матчей (55 — в регулярном чемпионате, 14 — в плей-офф).

Заслуженные призы им вручили художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный и руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании Haier Михаил Жеребцов.