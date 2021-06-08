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Виктор Гашилов назван лучшим судьей сезона-2020/21

20:43
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Приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» получил Виктор Гашилов: в сезоне 2020/2021 он отработал 50 матчей в регулярном чемпионате и еще 13 — в плей офф, сообщает сайт лиги.

Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» стал Никита Шалагин, на счету которого в нынешнем сезоне — 69 матчей (55 — в регулярном чемпионате, 14 — в плей-офф).

Заслуженные призы им вручили художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный и руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании Haier Михаил Жеребцов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485392.html

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