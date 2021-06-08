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Александр Крылов получил приз лучшему руководителю хоккейного клуба

20:56
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Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба получил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, сообщает сайт КХЛ.

Его наградила обладательница Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по итогам плей-офф завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА со счетом в серии 4-2.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485394.html

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