Александр Крылов получил приз лучшему руководителю хоккейного клуба
20:56
Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба получил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, сообщает сайт КХЛ.
Его наградила обладательница Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.
«Авангард» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по итогам плей-офф завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА со счетом в серии 4-2.
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