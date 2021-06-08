Александр Крылов получил приз лучшему руководителю хоккейного клуба

Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба получил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, сообщает сайт КХЛ.

Его наградила обладательница Большого шлема, вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по итогам плей-офф завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА со счетом в серии 4-2.