Хартли рассказал о настрое «Авангарда» на шестой матч серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от шестого матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Вчера на собрании я говорил парням о том, что с начала плей-офф нам часто приходилось сталкиваться с разными трудностями. Мы вели 2-1 в серии с «Автомобилистом», за три минуты до конца мы отстаем со счетом 1:3, забиваем две отличные шайбы в большинстве и в итоге добиваемся победы. В серии с Магнитогорском терпим поражение на своем льду со счетом 2:5, второй матч выигрываем в овертайме, проигрываем 1:7, реабилитируемся и одерживаем две победы подряд. В текущей серии — выигрываем все выездные матчи, проигрываем в двух домашних.

Иногда нужны особенные люди. В плей-офф важен не столько талант, сколько сила воли. У нашей команды есть характер, есть чувство собственного достоинства. Нужно продолжать в том же духе. Нам противостоит сильный соперник, лидер конференции, и никто не ждет, что будет легко", — сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 3-2 в пользу омского клуба. Шестой матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 13 апреля, в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск.