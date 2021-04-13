Неколенко подписал новый контракт с «Металлургом»
15:25
Защитник «Металлурга» Архип Неколенко подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.
Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В текущем сезоне Неколенко провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+7». В 11 играх плей-офф защитник отдал одну результативную передачу.
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