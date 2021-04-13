Неколенко подписал новый контракт с «Металлургом»

Защитник «Металлурга» Архип Неколенко подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте магнитогорцев.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В текущем сезоне Неколенко провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+7». В 11 играх плей-офф защитник отдал одну результативную передачу.