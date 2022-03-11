Шведский защитник Бенгтссон покинул минское «Динамо»

Минское «Динамо» расторгло контракт со шведским защитником Лукасом Бенгтссоном по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Хоккеист перешел в «Динамо» в июне 2021 года. В составе «зубров» провел 42 матча регулярного чемпионата КХЛ и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «-9».

В феврале Бенгтссон играл на Олимпиаде-2022 в составе сборной Швеции и в 6 матчах набрал 2 (1+1) очка.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22 со СКА шведский защитник не сыграл за «Динамо» ни одного матча.

Питерский клуб выиграл серию со счетом 4-0 и сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф.