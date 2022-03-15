Хартли оценил готовность «Авангарда» к серии против «Металлурга»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о ходе подготовки к серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«Тренировок в плей-офф не так много, в основном, это матчи, восстановление и перелеты. Ближайшие пару дней для нас очень важны, идет финальная настройка перед новой серией. Когда прилетим в Магнитогорск, проведем всего одну тренировку там. Нет сомнений, что все в курсе насчет нашей ситуации с защитниками. Будем действовать в этой обстановке, ничего другого сделать мы не можем. У нас есть четыре опытных игрока обороны, это потрясающие профессионалы, они знают, как позаботиться о себе, постараемся давать им побольше отдыха. В таком же режиме мы играли с «Ак Барсом», когда потеряли Готовца, мы уверены в себе и будем работать в прежнем режиме.

У «Металлурга» практически нет слабых мест, а в плей-офф не бывает простых матчей, и мы готовы бороться. К этой части сезона все готовились весь чемпионат — предсезонные сборы и турниры, регулярка. Марафон позади, теперь это спринт, нужно одержать 16 побед. Четыре у нас уже есть, но столько же раз победила и «Магнитка». У нас есть возможности для ротирования состава в линии нападения, уверен, мы будем готовы», — цитирует тренера сайт КХЛ.