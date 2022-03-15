Президент «Барыса» назвал игроков, с которыми клуб хочет продлить контракты

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о перспективах развития команды.

«Мы хорошо справились со всеми возникшими вопросами. За это я хочу поблагодарить всех работников нашего клуба. Наверное, главная проблема — то, что сезон прошел как бы в рваном темпе. Конечно, сюда также необходимо отнести продолжающуюся пандемию. Вирус периодически выводил из строя наших игроков и персонал, что влияло как на тренировочный процесс, так и на наше непосредственное выступление. К новому году у нас, наконец, все выздоровели, команда набрала физические кондиции и приличный ход. Мы были готовы побороться за более высокое место в регулярке», — рассказал президент клуба сайту КХЛ.

По окончании сезона-2021/2022 заканчиваются контракты у лидеров команды, в том числе у нападающих Никиты Михайлиса, Якоба Лильи и Кертиса Волка, чья тройка стала самой результативной в прошедшем регулярном чемпионате.

«Мы хотим сохранить наших казахстанских хоккеистов, в первую очередь тройку Михайлис — Волк — Лилья и остальных казахстанцев», — добавил Иванищев