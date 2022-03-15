Главный тренер «Барыса» отметил игру сына в нынешнем сезоне

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы продлить контракт с нападающим Никитой Михайлисом.

«Считаю, что Никита провел хороший сезон. Думаю, руководство хочет оставить его в клубе, сохранить тройку Михайлис — Волк — Лилья, поэтому его будущее зависит от того предложения, которое ему даст «Барыс», — заявил отец хоккеиста сайту КХЛ.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел в регулярном чемпионате 47 матчей и набрал 44 (18+26) очка. В плей-офф на его счету 1 гол и 1 резальтативная передача в 5 встречах.