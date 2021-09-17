Изменилось время начала двух матчей московского «Динамо» в КХЛ
21:00
Московское «Динамо» объявило об изменении времени начала двух матчей команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Гостевая встреча «Динамо» с ЦСКА 6 октября начнется в 19.00 по московскому времени — в связи с организацией прямой трансляции, а домашняя игра с «Витязем» 24 октября в 19:00 по причине загруженности стадиона.
Столичный клуб на старте сезона одержал шесть побед кряду с соотношением шайб — 29-12. Команда является лидером Западной конференции КХЛ.
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