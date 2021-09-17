Изменилось время начала двух матчей московского «Динамо» в КХЛ

Московское «Динамо» объявило об изменении времени начала двух матчей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Гостевая встреча «Динамо» с ЦСКА 6 октября начнется в 19.00 по московскому времени — в связи с организацией прямой трансляции, а домашняя игра с «Витязем» 24 октября в 19:00 по причине загруженности стадиона.

Столичный клуб на старте сезона одержал шесть побед кряду с соотношением шайб — 29-12. Команда является лидером Западной конференции КХЛ.