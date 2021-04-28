Хартли — второй тренер с Кубком Стэнли, Кубком Колдера и Кубком Гагарина
22:12
Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли стал единственным тренером в мире, завоевавшим Кубок Стэнли (титул чемпиона в НХЛ), Кубок Колдера (титул чемпиона в АХЛ — второй по силе лиге в Северной Америке после НХЛ) и Кубок Гагарина (титул чемпиона КХЛ). Кроме того, Хартли еще и завоевал золото в чемпионате Швейцарии.
До него это достижение покорялось только бывшему тренеру «Рейнджерс» и «Металлурга» Майку Кинэну.
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