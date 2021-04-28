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Ярушин — о победе «Авангарда»: «Хоть какая-то непредсказуемость КХЛ в этом году»

22:21
Станислав Ярушин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Станислав Ярушин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный актер и шоумен Станислав Ярушин прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Поздравляю болельщиков Омска с победой! — сказал Ярушин «СЭ». — Хоть где-то чемпион поменялся. Есть хоть какая-то непредсказуемость КХЛ в этом году. «Авангард» обыграл ЦСКА случайно? Нет, конечно, нет. Они терпели в каждом матче, а потом использовали свои моменты. Против «Авангарда» команды уставали играть. А потом команда из Омска просто пользовалась ошибками соперников. ЦСКА, на самом деле, сегодня особо опасных моментов и не создал, потому что «Авангард» играл от обороны. Все по делу. Изначально думал, что будет 6-7 матчей в серии, вот так оно и сложилось».

Ярушин также заявил, что уже ждет следующего сезона в КХЛ.

«Эмоций, если честно, нет. Я болел за «Трактор». Жалко, что сезон в КХЛ закончился. Ждем следующего сезона. Ждем чемпионата мира», — добавил Ярушин.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры