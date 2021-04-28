Бадюков заявил, что не удивлен победе «Авангарда» в Кубке Гагарина

Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Хочу от всей души поздравить «Авангард»! Очень рад за них! Ни капли не удивлен, что именно они взяли кубок. По ходу серии было видно, что «Авангард» способен победить. Они выглядели лучше. Самоотверженность — самое главное, что привело к победе. Тут очень много решали мелочи, одна из них — в концовке сегодняшнего матча, когда «Авангард» выстоял в меньшинстве. Это показывает многое. Сама система команды дает понять, что на данный момент они лучшие. Никто не говорил, что ЦСКА абсолютный доминант. У нас сейчас потолок зарплат. Лига движется в правильном направлении. Сегодня мы все это прекрасно увидели», — сказал Бадюков «СЭ».

Сегодня, 28 апреля, «Авангард» победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский. Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

(Владимир Пушкарев)